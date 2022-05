Colloque “la Grande Troménie, d’hier à Aujourd’hui” Locronan Espace Ti Lokorn Locronan Catégories d’évènement: Finistère

Locronan

Colloque “la Grande Troménie, d’hier à Aujourd’hui” Locronan Espace Ti Lokorn, 17 juillet 2019 14:00, Locronan. Mercredi 17 juillet 2019, 14h00 Sur place Entrée libre Colloque “Grande Troménie, d’hier à Aujourd’hui” organisé par Joël Hascoët et Les mémoires de Locronan avec la participation de Grégory Moigne, Mickaël Gendry, Philippe Lahellec et Jean-Pierre Gonidec Colloque “la Grande Troménie, d’hier à Aujourd’hui” organisé par Joël Hascoët ( docteur en ethnologie et en sciences religieuses ) et l’Association « Les mémoires de Locronan ». Avec la participation de : Grégory Moigne” ( doctorant CRBC-UBO ) « Du sacré au profane, et inversement : le druide à travers les siècles », Mickaël Gendry ( professeur d’histoire certifié, spécialiste des minihis) « Le tour du minihi de Locronan, enjeux et débats », Philippe Lahellec ( hagiologue CIRDoMoC ) « Locronan, sa Troménie et saint Ronan dans la Vie des saincts de la Bretaigne Armorique (1637) » et Jean-Pierre Gonidec ( régisseur des collections du Musée départemental breton ) « Les costumes traditionnels du pays de Locronan et du Porzay ». Espace Ti Lokorn Rue du Four 29180 LOCRONAN 29180 Locronan Kerguénolé Finistère mercredi 17 juillet 2019 – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Finistère, Locronan Autres Lieu Espace Ti Lokorn Adresse Rue du Four 29180 LOCRONAN Ville Locronan lieuville Espace Ti Lokorn Locronan Departement Finistère

Espace Ti Lokorn Locronan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locronan/

Colloque “la Grande Troménie, d’hier à Aujourd’hui” Locronan Espace Ti Lokorn 2019-07-17 was last modified: by Colloque “la Grande Troménie, d’hier à Aujourd’hui” Locronan Espace Ti Lokorn Espace Ti Lokorn 17 juillet 2019 14:00 Espace Ti Lokorn Locronan Locronan

Locronan Finistère