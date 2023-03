Exposition galerie Réjane Louin Locquirec Locquirec Catégories d’Évènement: Finistère

Art contemporain

Exposition de Steven Pennaneac’h, « ensuite ».

Galerie ouverte les samedis et jours fériés de 14h à 18h, et tous les jours sur rendez-vous. Pendant les vacances, ouverte du mercredi au samedi, 14h à 18h http://www.galerierejanelouin.fr/ Locquirec

