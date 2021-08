Locquénolé Locquénolé Finistère, Locquénolé LOCQUÉNOLÉ – Concert au restaurant « Ti Guénolé » : Tis Dass – rock- blues Touareg Locquénolé Locquénolé Catégories d’évènement: Finistère

Locquénolé

LOCQUÉNOLÉ – Concert au restaurant « Ti Guénolé » : Tis Dass – rock- blues Touareg Locquénolé, 22 août 2021, Locquénolé. LOCQUÉNOLÉ – Concert au restaurant « Ti Guénolé » : Tis Dass – rock- blues Touareg 2021-08-22 21:20:00 – 2021-08-22 Restaurant Ti Guénolé 5 place de la Liberté

Locquénolé Finistère Locquénolé TisDass est le dernier né des groupes Touareg en provenance du Niger. Le nom évoque les piliers qui soutiennent la tente. Entre chansons traditionnelles et titres plus rock, le concert de TisDass vous emmène du désert de l’Azawad aux rues agitées de Niamey. +33 2 98 24 89 22 TisDass est le dernier né des groupes Touareg en provenance du Niger. Le nom évoque les piliers qui soutiennent la tente. Entre chansons traditionnelles et titres plus rock, le concert de TisDass vous emmène du désert de l’Azawad aux rues agitées de Niamey. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquénolé Autres Lieu Locquénolé Adresse Restaurant Ti Guénolé 5 place de la Liberté Ville Locquénolé lieuville 48.62567#-3.85853