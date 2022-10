Locqué NozTrail – Edition 2022 Locquénolé, 15 octobre 2022, Locquénolé.

Locqué NozTrail – Edition 2022

2022-10-15 – 2022-10-15

Locquénolé

Finistre

Locquénolé

L’association des parents d’élèves de Locquénolé organisera le samedi 15 octobre 2022 la 6ème édition du trail de Locquénolé « Locqué NozTrail » comptant 2 épreuves chronométrées : 9km, 16km.

Les horaires de départ:

– 19h45 pour le 9 km,

– 20h00 pour le 16 km.

Les départs auront lieu place de la Mairie à Locquénolé et les arrivées des courses se dérouleront à la salle des fêtes

à Locquénolé. Tout au long des épreuves, un disc-jockey animera cette soirée sportive !

Attention, les coureurs licenciés dans d’autres fédérations et les non licenciés devront présenter un certificat médical original (ou sa photocopie) de non contre-indication à la course à pied en compétition, daté de moins d’un an au jour de la course.

Inscriptions en ligne sur Klikego avant le 14 octobre.

Locquénolé

