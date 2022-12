Loco Cello feat Biréli Lagrène en concert le 13/02/2023 au Café de la Danse Café de la Danse Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Tarifs sur le site du Café de la Danse Loco Cello est un trio voyageur, qui multiplie les rencontres, les détours, entre jazz, classique et musique du monde. Tangorom, le nouvel album prévu pour le 03/02/2023 étudie l’art du tango et choisit de l’enrichir des milles nuances de la virtuosité de ces musiciens à tête chercheuse. L’ensemble Loco Cello composé de François Salque (violoncelle), Samuel Strouk (guitare) et Jérémie Arranger (contrebasse) repart pour de nouvelles aventures avec la sortie de Tangorom le 03 février 2023. On retrouve sur ce second album de Loco Cello deux invités de marque : Biréli Lagrène et Adrien Moignard. À l’occasion du 70e anniversaire de la mort de Django Reinhardt, Loco Cello propose une éclaircie salvatrice en célébrant, avec audace et originalité, une autre facette de Django : celle de son jeu lyrique à travers sa passion de la musique classique Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe 75011 Paris Contact : https://www.cafedeladanse.com https://www.cafedeladanse.com/

