La clé des champs, le dimanche 3 octobre à 17:00

LOCO CELLO jazz de chambre + CHRISTOPHE DAL SASSO jazz actuel Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 10,00€

La Clé du Jazz (mini festival) Dans le cadre de La Clé du Jazz (mini festival) Du 30 septembre au 3 octobre.Nouveau moment fort pour les amateurs de jazz avec des artistes de qualité qui n’ont pu… La clé des champs 13 rue Romain Rolland PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T19:00:00

Détails Catégorie d'évènement: Plaisir