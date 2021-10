Locmiquélic Salle de l'Artimon Locmiquélic, Morbihan Théâtre – “Le baiser volé” de Joël Jouanneau d’après “Les Vagues” de Virginia Woolf Salle de l’Artimon Locmiquélic Catégories d’évènement: Locmiquélic

Théâtre – “Le baiser volé” de Joël Jouanneau d’après “Les Vagues” de Virginia Woolf Salle de l’Artimon, 3 novembre 2021 20:00, Locmiquélic. Mercredi 3 novembre, 20h00 Sur place Plain tarif : 10 € – Tarif réduit : 8 € Du théâtre poétique où le temps est aboli et où la vie de Susan du premier pas au dernier vous sera contée. Un simple baiser pendant l’enfance de Susan va déterminer son destin et lui faire découvrir combien parfois amour et haine peuvent être mêlés. Mise en scène et interprétation : Erika Vandelet

Assistante à la mise en scène : Fanny Lavolé

Lumière et régie : Maude Raymond

Costume : Liza Beaugey. Production : Cie Les Célestines – Erika Vandelet

Organisation : Cie Le 4e Mur et Ville de Locmiquélic. Réservations : 06 69 90 43 45

Billetterie en ligne : https://bit.ly/3D4JqWK Salle de l’Artimon Place Jean Jaurès – Locmiquélic – Morbihan 56570 Locmiquélic Morbihan mercredi 3 novembre – 20h00 à 21h00

