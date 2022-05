Exposition de l’artiste Yvon Lunven à Locmariaquer rue de la Victoire – Locmariaquer Locmariaquer Catégories d’évènement: Locmariaquer

Morbihan

Exposition de l’artiste Yvon Lunven à Locmariaquer rue de la Victoire – Locmariaquer, 6 juillet 2019 11:00, Locmariaquer. 6 juillet et 22 septembre 2019 Sur place Entrée Libre yvonlunven@yahoo.fr Yvon Lunven est un artiste graveur aquafortiste vivant à Rennes. Il expose cet été ses estampes (impressions manuelles) de l’année. Venez découvrir son univers. L’artiste Yvon Lunven expose ses oeuvres d’Art à l’Atelier, Galerie “Les Eaux Fortes” à Locmariaquer du 6 juillet au 22 septembre 2019. L’artiste sera présent tous les jours pour vous expliquer sa démarche. Un vernissage aura lieu le jeudi 8 août à partir de 18h30. Un pot y sera offert. rue de la Victoire – Locmariaquer rue de la Victoire, Locmariaquer 56740 Locmariaquer Morbihan samedi 6 juillet 2019 – 11h00 à 12h00

Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d'évènement: Locmariaquer, Morbihan Lieu rue de la Victoire - Locmariaquer Adresse rue de la Victoire, Locmariaquer Ville Locmariaquer Departement Morbihan

