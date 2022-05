Croisière Dauphins et Faune marine Embarcadère du Guilvin Locmariaquer Catégories d’évènement: Locmariaquer

Morbihan

Croisière Dauphins et Faune marine Embarcadère du Guilvin, 20 juin 2020 09:00, Locmariaquer. 20 juin – 21 août 2020 Sur place Embarquez avec Faune Océan pour découvrir la faune marine de Bretagne. Au programme : dauphins, oiseaux marins, requins bleus, poissons-lunes… Embarquez avec Faune Océan pour découvrir la faune marine de Bretagne. Au programme : dauphins, oiseaux marins, requins bleus, poissons-lunes… Le temps d’une journée au large d’Hoedic, apprenez à connaître les habitants des eaux bretonnes. Embarcadère du Guilvin bac du guilvin, locmariaquer 56740 Locmariaquer Morbihan samedi 20 juin 2020 – 09h00 à 16h30

vendredi 10 juillet 2020 – 09h00 à 16h30

lundi 20 juillet 2020 – 09h00 à 16h30

vendredi 24 juillet 2020 – 09h00 à 16h30

vendredi 7 août 2020 – 09h00 à 16h30

vendredi 21 août 2020 – 09h00 à 16h30

Détails Heure : 09:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Locmariaquer, Morbihan Autres Lieu Embarcadère du Guilvin Adresse bac du guilvin, locmariaquer Ville Locmariaquer lieuville Embarcadère du Guilvin Locmariaquer Departement Morbihan

Embarcadère du Guilvin Locmariaquer Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmariaquer/

Croisière Dauphins et Faune marine Embarcadère du Guilvin 2020-06-20 was last modified: by Croisière Dauphins et Faune marine Embarcadère du Guilvin Embarcadère du Guilvin 20 juin 2020 09:00 Embarcadère du Guilvin Locmariaquer Locmariaquer

Locmariaquer Morbihan