Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Chapelle Saint-Michel Locmariaquer Catégories d’évènement: Locmariaquer

Morbihan

Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Chapelle Saint-Michel, 2 septembre 2019 10:00, Locmariaquer. 2 – 15 septembre 2019 Sur place Entrée libre Peintures et dessins C. Biard Chapelle Saint-Michel – Locmariaquer Du classicisme de ses marines renouvelées à l’expressionnisme de ses ombres et lumières sur la mer,le peintre présente un éventail ouvert de tableaux très récents. Navigateur,conférencier,il est aussi membre de l’Académie Internationale Gréci-Marino et de la Société des Poètes et Artistes de France. Du lundi 2 au dimanche 15 septembre, 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, chapelle Saint-Michel, ruelle du Bronzo, Locmariaquer. Gratuit. Contact : 06 74 96 68 38, christian.biard23@gmail.com, http://www.christianbiard.com Chapelle Saint-Michel Ruelle du Bronzo 56740 Locmariaquer Morbihan lundi 2 septembre 2019 – 10h00 à 13h30

lundi 2 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

mardi 3 septembre 2019 – 10h00 à 13h30

mardi 3 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

mercredi 4 septembre 2019 – 10h00 à 13h30

mercredi 4 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

jeudi 5 septembre 2019 – 10h00 à 13h30

jeudi 5 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

vendredi 6 septembre 2019 – 10h00 à 13h30

vendredi 6 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

samedi 7 septembre 2019 – 10h00 à 13h30

samedi 7 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

dimanche 8 septembre 2019 – 10h00 à 13h30

dimanche 8 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

lundi 9 septembre 2019 – 10h00 à 13h00

lundi 9 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

mardi 10 septembre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 10 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

mercredi 11 septembre 2019 – 10h00 à 13h00

mercredi 11 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

jeudi 12 septembre 2019 – 10h00 à 13h00

jeudi 12 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

vendredi 13 septembre 2019 – 10h00 à 12h30

vendredi 13 septembre 2019 – 12h30 à 10h30

samedi 14 septembre 2019 – 11h00 à 13h00

samedi 14 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

dimanche 15 septembre 2019 – 10h00 à 13h00

dimanche 15 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Locmariaquer, Morbihan Autres Lieu Chapelle Saint-Michel Adresse Ruelle du Bronzo Ville Locmariaquer lieuville Chapelle Saint-Michel Locmariaquer Departement Morbihan

Chapelle Saint-Michel Locmariaquer Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmariaquer/

Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Chapelle Saint-Michel 2019-09-02 was last modified: by Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Chapelle Saint-Michel Chapelle Saint-Michel 2 septembre 2019 10:00 Chapelle Saint-Michel Locmariaquer Locmariaquer

Locmariaquer Morbihan