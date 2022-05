Croisière Dauphins et Faune marine de Bretagne Cale du Guilvin – Locmariaquer Locmariaquer Catégories d’évènement: Locmariaquer

Croisière Dauphins et Faune marine de Bretagne Cale du Guilvin – Locmariaquer, 12 juillet 2019 09:00, Locmariaquer. 12 juillet – 26 août 2019 Sur place Adulte : 80 €. Ados (12-18 ans) : 70 €. Enfant (moins de 12 ans) : 50 €. Embarquez et observez les dauphins et la faune marine de Bretagne Faune Océan vous emmène à la rencontre de la faune marine de Bretagne. Au programme : dauphins, requins bleus, nombreux oiseaux marins, poissons-lunes, etc. Vous embarquez à bord de navires confortables et offrant une excellente visibilité grâce à leurs ponts supérieurs spacieux. En plus des commentaires sur les différentes observations, Faune Océan vous propose une conférence délivrée par un naturaliste sur les cétacés et les oiseaux marins. Départ de Locmariaquer ou Arzon (Morbihan). Cale du Guilvin – Locmariaquer guilvin locmariaquer 56740 Locmariaquer Morbihan vendredi 12 juillet 2019 – 09h00 à 16h30

