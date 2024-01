Projection exeptionnelle Notre dame de Paris, le chantier du siècle Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Un après-midi exceptionnel organisé par l’UPPI.

Un documentaire de Vincent Amouroux nous entraine au cœur de cet incroyable chantier qu’est la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris.

Architectes, scientifiques, maitres verrier charpentiers sculpteurs plus de 200 personnes s’activent sur ce chantier titanesque et mettent en œuvre des technique et des moyens qu’il a fallut découvrir car pas un document n’explique comment elle a été construite à l’origine.

Le documentaire est en 3 partie de 52′ avec 2 entractes.

Route de Pen ar Menez CSC Ti Lanvenec

Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne uppi29@orange.fr



