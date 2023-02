LOCKWOOD, ENHCO & FRIENDS Hommage a Didier Lockwood – Le Majestic, Montereau Fault Yonne LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU, 10 février 2023, MONTEREAU.

LOCKWOOD, ENHCO & FRIENDS Hommage a Didier Lockwood – Le Majestic, Montereau Fault Yonne LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

LOCKWOOD, ENHCO & FRIENDSHommage à Didier LockwoodUn concert événement, une production du Majestic : les frères Thomas et David Enhco, prodiges du piano, du violon et de la trompette, rendent hommage à leur beau-père et mentor, Didier Lockwood.Violoniste virtuose du jazz-rock mondialement célèbre, Didier Lockwood a joué un rôle déterminant dans la vocation artistique des frères Enhco. Ils créent une musique sans frontières, dense en émotions, au carrefour du jazz et du classique. Sur scène, tout est énergie et improvisation pour des moments uniques ! Pour cet hommage festif, ils seront accompagnés des complices de Didier Lockwood…… Benoît Sourisse (orgue Hammond) – André Charlier (batterie) et aussi David Enhco (trompette) – le big band du CMDL et des guest surprise !Production : David Enhco et La Scène de MontereauAvec sa famille de coeur :- Thomas Enhco (piano, violon)- David Enhco (trompette)- Benoît Sourisse (orgue Hammond)- André Charlier (batterie)- le big bang du CMDLEt des guest surprise !N° téléphone accès PMR: 01 64 70 71 39 Benoit Sourisse, David Enhco, Thomas Enhco, André Charlier Benoit Sourisse, David Enhco, Thomas Enhco, André Charlier

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU MONTEREAU 3, Rue Pierre Brossolette Seine-et-Marne

N° téléphone accès PMR: 01 64 70 71 39

