Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Dimanche 3 décembre 2023, sortie Escape Game – les enquêtes de la Lock Acdemy, en après-midi sur réservation

Venez vous affronter dans un univers des effets spéciaux, des énigmes et des jeux d’évasion grandeur nature. En équipe de 2 à 5 personnes, vous êtes enfermés dans une pièce et disposez d’une heure pour réaliser une mission particulière et vous échapper. Avec Lock Academy l’équipe doit tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer et à résister à la pression du temps. Votre mission, si vous l’acceptez : infiltrer la pièce la plus sécurisée de l’école et mettre la main sur un dossier classé top secret. Parmi les diverses missions, il faudra fouiller, trouver des indices, résoudre des énigmes, manipuler des objets et autres mécanismes et trouver le moyen d’en sortir. Trois enquêtes vous feront voyager à travers plusieurs époques, entre décors futuristes et effets spéciaux incroyables !

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

