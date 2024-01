Loci Locci / Marco Paltrinieri / Devenir 96 / Melle Gevers L’Embobineuse Marseille, dimanche 4 février 2024.

Loci Locci / Marco Paltrinieri / Devenir 96 / Melle Gevers ♫♫♫ Dimanche 4 février, 19h00 L’Embobineuse 8€ + 2€ d’adhésion

Loci locci est une scène où se retrouver en toute saison.

Cet hiver, le collectif s’est couvert des habits d’une autre et trouvera refuge, le dimanche 4 février, à L’embobineuse. Dans l’intimité de la pénombre et ces douces lumières, nous vous invitons à écouter musiques et contes et vous laisser bercer par les histoires dévoilées. À chaque entracte sa saveur, son plat pour nourrir et réchauffer nos corps. Venez muni.e.s de vos plus beaux chaussons, vos souliers resteront à l’entrée.

20h~ Marco Paltrinieri (ambient, musique concrète)

Affiche Margot Bulot / @margobulo

8€

