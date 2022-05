Loches plage Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Loches plage Loches, 28 juin 2022, Loches. Loches plage Loches

2022-06-28 – 2022-07-15

Loches Indre-et-Loire Venez faire le plein d’activités à Loches plage , sur l’esplanade des Bas-Clos. nAu programme : activités sportives, jeux, ateliers, cinéma en plein-air (07/07), structures gonflables, fête du jeu (14/07)… Une aire de loisirs et de détente au cœur de Loches ! Venez faire le plein d’activités à Loches plage , sur l’esplanade des Bas-Clos. nAu programme : activités sportives, jeux, ateliers, cinéma en plein-air (07/07), structures gonflables, fête du jeu (14/07)… Une aire de loisirs et de détente au cœur de Loches ! +33 6 77 44 04 11 https://www.ville-loches.fr/ Venez faire le plein d’activités à Loches plage , sur l’esplanade des Bas-Clos. nAu programme : activités sportives, jeux, ateliers, cinéma en plein-air (07/07), structures gonflables, fête du jeu (14/07)… Une aire de loisirs et de détente au cœur de Loches ! Loches

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Loches plage Loches 2022-06-28 was last modified: by Loches plage Loches Loches 28 juin 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire