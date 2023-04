Théâtre en sud touraine Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire . Le festival de théâtre en Sud Touraine revient pour une seconde édition. Découvrez au pied du château de Montpoupon et de Loches des pièces de théâtre du répertoire classique :

> La Puce à l’oreille, de G. Feydeau, au château de Montpoupon (29/07)

> l’Avare, de Molière, jardin public de Loches (30/07) Découvrez aux pieds du château de Montpoupon et de Loches des pièces de théâtre du répertoire classique: La Puce à l’oreille, de G. Feydeau, au château de Montpoupon le 29/07 et l’Avare de Molière au jardin public de Loches le 30/07. BILLETTERIE Théâtre en Sud Touraine

