Visite guidée – Prisons et justice à Loches au cours des siècles  

Indre-et-Loire Loches . Suivez cette visite pour tout savoir sur l’histoire de la justice et des prisons de Loches depuis 500 ans. La ville de Loches a abrité de nombreux lieux de justice et d’incarcération qui ont vu passer quelques-uns des plus célèbres prisonniers politiques. A cette occasion, accédez exceptionnellement au cachot attribué à Ludovic Sforza sur le site du donjon.

Durée : 2h

Tout public / 25 pers. max

RV : Place de l’Hôtel de Ville

Suivez cette visite pour tout savoir sur l'histoire de la justice et des prisons de Loches depuis 500 ans. La ville de Loches a abrité de nombreux lieux de justice et d'incarcération qui ont vu passer quelques-uns des plus célèbres prisonniers politiques. A cette occasion, accédez exceptionnellement au cachot attribué à Ludovic Sforza sur le site du donjon.

Durée : 2h

Tout public / 25 pers. max

RV : Place de l'Hôtel de Ville

Inscription obligatoire : Office de Tourisme, 02 47 91 82 82

