Brocante d’été Loches, 4 août 2024, Loches.

Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 08:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Particuliers et professionnels déballent une gamme de marchandises variées dans le centre-ville de Loches. Les curieux peuvent flâner à la recherche de la perle rare dans une ambiance conviviale..

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire