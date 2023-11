Nocturne « Les chants de Noël » Loches, 29 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Une visite exceptionnelle du logis royal et du parcours de Noël animée par le Quartet Vocal « Make Christmas Great Again » qui interprète a cappella et à quatre voix, les plus célèbres des chansons de Noël, mais aussi quelques raretés arrangées par leurs soins. La magie de Noël va tintinnabuler !.

Vendredi 2023-12-29 17:00:00 fin : 2023-12-29 20:00:00. 8.5 EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An exceptional tour of the royal dwelling and the Christmas trail, led by the « Make Christmas Great Again » Vocal Quartet, who perform a cappella four-part renditions of the most famous Christmas songs, as well as a few rarities arranged by themselves. The magic of Christmas is sure to tinkle!

Un recorrido excepcional por la morada real y el sendero de la Navidad, de la mano del cuarteto vocal « Make Christmas Great Again », que interpreta a capella y a cuatro voces las canciones navideñas más famosas, así como algunas rarezas arregladas por ellos mismos. ¡Tintineará la magia de la Navidad!

Eine außergewöhnliche Führung durch das königliche Schloss und den Weihnachtsparcours, die vom Vokalquartett « Make Christmas Great Again » gestaltet wird, das a cappella und vierstimmig die berühmtesten Weihnachtslieder, aber auch einige von ihnen arrangierte Raritäten vorträgt. Der Weihnachtszauber wird klingen!

Mise à jour le 2023-11-09 par Conseil Départemental 37