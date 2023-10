Après-midi Indien Loches, 3 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Décoration des poneys, jeux d’indiens à poney, tir à l’arc, etc.

A partir de 4 ans..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Pony decorating, Indian pony games, archery, etc.

Ages 4 and up.

Decoración de ponis, juegos con ponis indios, tiro con arco, etc.

Para niños a partir de 4 años.

Dekorieren von Ponys, Indianerspiele auf Ponys, Bogenschießen usw.

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire