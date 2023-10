Escape game d’Halloween Loches, 1 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Escape Game de 14h à 17h : relevez les défis pour résoudre les énigmes à pied et à poney.

Venez déguisés!

Goûter inclus.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 17:00:00.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Escape Game from 2pm to 5pm: take up the challenge to solve the riddles on foot and on pony.

Come in disguise!

Snack included

Escape Game de 14:00 a 17:00: acepta el reto de resolver los enigmas a pie y en poni.

¡Ven disfrazado!

Merienda incluida

Escape Game von 14:00 bis 17:00 Uhr: Stellen Sie sich den Herausforderungen, um die Rätsel zu Fuß oder auf dem Pony zu lösen.

Kommen Sie verkleidet!

Snacks inklusive

