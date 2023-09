Troglo balade à Loches Loches, 8 octobre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Découverte d’un patrimoine souterrain fascinant creusé par l’Homme au cours des siècles. Départ devant l’hôtel de la cité royale place de Verdun à Loches. Sur Réservation..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 16:30:00. 8 EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discovery of a fascinating underground heritage dug by Man over the centuries. Departure in front of the hotel of the royal city place de Verdun in Loches. On reservation.

Descubrimiento de un fascinante patrimonio subterráneo excavado por el Hombre a lo largo de los siglos. Salida frente al hotel de la ciudad real, place de Verdun en Loches. Previa reserva.

Entdeckung eines faszinierenden unterirdischen Erbes, das im Laufe der Jahrhunderte von Menschenhand gegraben wurde. Abfahrt vor dem Hotel der Königsstadt an der Place de Verdun in Loches. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire