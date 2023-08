Sports en fête Loches, 16 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

18 associations seront présentes lors de cette 1ère édition de « Sports en fête » à Loches.

L’objectif est de permettre au public, enfants et adultes, de tester une activité, de découvrir les associations lochoises et pourquoi pas s’inscrire auprès de l’une d’entre elles..

18 associations will be present at this 1st edition of « Sports en fête » in Loches.

The aim is to give the public – children and adults alike – the chance to try out an activity, discover Loches-based associations and, why not, sign up with one of them.

18 asociaciones estarán presentes en esta 1ª edición de « Sports en fête » en Loches.

El objetivo es ofrecer al público, niños y adultos, la posibilidad de probar una actividad, conocer las asociaciones de Loches y, por qué no, inscribirse en una de ellas.

bei der ersten Ausgabe von « Sports en fête » in Loches werden 18 Vereine vertreten sein.

Ziel ist es, Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, eine Aktivität auszuprobieren, die Vereine in Loches zu entdecken und sich vielleicht sogar bei einem von ihnen anzumelden.

