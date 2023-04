Journées européennes du Patrimoine, 15 septembre 2023, Loches.

Pour leur 40e édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront pour thèmes « le patrimoine des sports » et « le patrimoine vivant ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.(programme à venir).

2023-09-15 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For their 40th edition, the European Heritage Days will have as themes « the heritage of sports » and « the living heritage ». These days offer the opportunity to visit monuments and sites, often exceptionally open (program to come)

En su 40ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se centrarán en los temas del « patrimonio deportivo » y el « patrimonio vivo ». Estas jornadas ofrecen la oportunidad de visitar monumentos y yacimientos, a menudo excepcionalmente abiertos (programa próximamente)

Die 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals steht unter dem Motto « Das Erbe des Sports » und « Das lebendige Erbe ». Diese Tage bieten die Gelegenheit, Denkmäler und Stätten zu besichtigen, die oftmals außergewöhnlich offen sind.(Programm folgt)

Mise à jour le 2023-04-15 par ADT 37