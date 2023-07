Ateliers de dessin en extérieur – Loches à portée de crayon Loches, 9 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Vivez l’expérience de dessiner en plein air. Quel que soit votre niveau, profitez de ce partage d’expérience avec Christine Fiancette, professeur diplômée et dessinatrice de talent. Matériel à prévoir : siège pliable, papier A3 et support, crayons, taille crayons et gomme. Sur réservation..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:30:00. 15 EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Experience drawing in the open air. Whatever your level, take advantage of this shared experience with Christine Fiancette, a qualified teacher and talented drawer. Equipment required: folding seat, A3 paper and support, pencils, pencil sharpener and eraser. By reservation only.

Experimente el dibujo al aire libre. Sea cual sea su nivel, disfrute de esta experiencia compartida con Christine Fiancette, profesora titulada y dibujante de talento. Material necesario: asiento plegable, papel A3 y soporte, lápices, sacapuntas y goma de borrar. Sólo con reserva previa.

Erleben Sie das Zeichnen im Freien. Unabhängig von Ihrem Niveau profitieren Sie von dieser gemeinsamen Erfahrung mit Christine Fiancette, einer diplomierten Lehrerin und talentierten Zeichnerin. Mitzubringen sind: Klappsitz, A3-Papier und Unterlage, Bleistifte, Anspitzer und Radiergummi. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-10 par ADT 37