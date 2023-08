Assos’ en fête Loches, 9 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

C’est le rendez-vous incontournable des associations lochoises qui lancera la saison 2023-2024 !

L’occasion de s’informer, découvrir, s’initier et s’inscrire auprès de l’une des 75 associations présentes.

Animations, structure gonflable, buvette..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:30:00. EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



It’s the not-to-be-missed event for Lo?s associations, kicking off the 2023-2024 season!

An opportunity to find out more, discover new things, learn new things and register with one of the 75 associations present.

Entertainment, inflatable structure, refreshment stand.

Es la cita ineludible de las asociaciones de Loches para lanzar la temporada 2023-2024

Esta es su oportunidad para informarse, descubrir cosas nuevas, aprender cosas nuevas e inscribirse en una de las 75 asociaciones participantes.

Animación, estructura hinchable, refrescos.

Es ist das unumgängliche Treffen der Lochoiser Vereine, das die Saison 2023-2024 einleiten wird!

Die Gelegenheit, sich zu informieren, zu entdecken, zu schnuppern und sich bei einem der 75 anwesenden Vereine anzumelden.

Animationen, Hüpfburg, Erfrischungsstände.

