Indre-et-Loire . « Le Jour m’étonne » est le dernier opus de la tétralogie du chœur Mikrokosmos lancée en 2013 avec « La Nuit dévoilée ». Depuis sa création, « La Nuit dévoilée » connaît, avec plus de 100 représentations à travers le monde – dont une à Loches en 2015 – une véritable success story, entre salles combles, public frissonnant et standing ovations.

Mikrokosmos continue de s’affranchir des rituels immuables du concert pour aller vers une véritable théâtralisation. On ne parle plus de concert, mais de spectacle, un spectacle qui utilise le silence, le mouvement, les gestes, les corps, pour une arrivée des artistes à chaque fois inattendue.

« Le Jour m’étonne » continue de fusionner les répertoires, avec des pièces variées qui invitent de grands compositeurs de toutes époques et de tous horizons, « Le Jour m’étonne » est le dernier opus de la tétralogie du chœur Mikrokosmos. On ne parle plus de concert, mais de spectacle, qui utilise le silence, le mouvement, les gestes, les corps, pour une arrivée des artistes à chaque fois inattendue. Billetterie à l’office de tourisme de Loches. communication@mairieloches.com +33 2 47 91 82 82 Julie Béal

