Kalo Balval Place de l’Hôtel de Ville, 15 juillet 2023, Loches.

Dans une ambiance festive invitant à la danse, ponctuée de passages plus nostalgiques, Kalo Balval présente des musiques ainsi que des chants de rue et de fête des Balkans et d’Europe de l’Est..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In a festive atmosphere inviting to dance, punctuated by more nostalgic passages, Kalo Balval presents music as well as street and festive songs from the Balkans and Eastern Europe.

En un ambiente festivo y bailable, salpicado de pasajes más nostálgicos, Kalo Balval presenta música y canciones callejeras y de fiesta de los Balcanes y Europa del Este.

In einer festlichen Atmosphäre, die zum Tanzen einlädt, unterbrochen von nostalgischen Passagen, präsentiert Kalo Balval Musik, Straßen- und Festtagslieder vom Balkan und aus Osteuropa.

