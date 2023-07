Mémory grandeur nature Loches, 10 juillet 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Venez jouer au Memory Grandeur Nature de la Cité royale pour une découverte atypique du site, une découverte en famille avec un parcours enfant et un parcours ado/adultes, pour ne rien manquer de l’ensemble de la Cité royale de Loches..

Lundi 2023-07-10 09:00:00 fin : 2023-08-28 . .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and play Memory Grandeur Nature at the Cité Royale for an unusual way of discovering the site, a family discovery with a children?s trail and a teen/adult trail, so you don?t miss out on the whole of the Cité Royale de Loches.

Venga a jugar al juego de memoria Grandeur Nature en la Cité royale para descubrir el sitio de una forma insólita, y descúbralo en familia con un recorrido para niños y otro para adolescentes y adultos, para no perderse el conjunto de la Cité royale de Loches.

Spielen Sie das Memory Grandeur Nature der Cité Royale für eine atypische Entdeckung der Stätte, eine Entdeckung für die Familie mit einem Kinderparcours und einem Parcours für Jugendliche/Erwachsene, um nichts von der gesamten Cité Royale von Loches zu verpassen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Conseil Départemental 37