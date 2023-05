Conférence « Variations histographiques autour de Louis XI » 5 Place Charles VII, 25 juin 2023, Loches.

Grâce à Lydwine Scordia, Maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’Université de Rouen, vous changerez sans doute d’opinion sur le roi Louis XI. Sortir des légendes noires, tout en regardant le personnage avec objectivité, telle est la mission de Lydwine Scordia à la Cité royale de Loches ..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . 10.5 EUR.

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Thanks to Lydwine Scordia, lecturer in medieval history at the University of Rouen, you will undoubtedly change your opinion of King Louis XI. Lydwine Scordia’s mission at the Royal City of Loches is to get away from the dark legends, while looking at the character with objectivity.

Gracias a Lydwine Scordia, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Ruán, cambiará sin duda su opinión sobre el rey Luis XI. La misión de Lydwine Scordia en la Ciudad Real de Loches es alejarse de las oscuras leyendas y observar al personaje con objetividad.

Dank Lydwine Scordia, Dozentin für Geschichte des Mittelalters an der Universität Rouen, werden Sie wahrscheinlich Ihre Meinung über König Ludwig XI. ändern. Lydwine Scordia hat es sich zur Aufgabe gemacht, in der Cité Royale von Loches mit den schwarzen Legenden aufzuräumen und gleichzeitig die Person des Königs objektiv zu betrachten.

Mise à jour le 2023-05-09 par Conseil Départemental 37