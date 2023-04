Histoires et marionnettes « La vache sans tache ! » 1 Rue Lansyer, 14 juin 2023, Loches.

Laissez-vous conter l’histoire de la vache sans tache ! Un tapis, des doudous-marionnettes et un petit théâtre pour un instant d’apaisement et d’émerveillement. Une occasion d’apprendre à regarder quelques petits détails cachés dans les tableaux d’Emmanuel Lansyer pour les plus grands..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 11:00:00. EUR.

1 Rue Lansyer

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Let us tell you the story of the spotless cow! A carpet, puppet cuddly toys and a small theater for a moment of peace and wonder. An opportunity to learn to look at some small details hidden in the paintings of Emmanuel Lansyer for the older ones.

¡Deja que te cuenten la historia de la vaca inmaculada! Una alfombra, muñecos de peluche y un pequeño teatro para un momento de paz y asombro. Una oportunidad para aprender a fijarse en algunos de los pequeños detalles que esconden los cuadros de Emmanuel Lansyer para los niños más mayores.

Lassen Sie sich die Geschichte von der Kuh ohne Flecken erzählen! Ein Teppich, Kuschelpuppen und ein kleines Theater für einen Moment der Beruhigung und des Staunens. Für die Größeren ist es eine Gelegenheit zu lernen, auf die kleinen Details in den Bildern von Emmanuel Lansyer zu achten.

