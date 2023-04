Visite guidée – Le quartier et le cimetière des Montains Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

2023-05-14 14:30:00 – 2023-05-14 16:30:00 Loches

Indre-et-Loire . A l’occasion du Printemps des Cimetières, sillonnez les allées du cimetière historique des Montains. Découvrez les particularités de ce lieu et les tombes notables qu’il abrite. Parcourez également les rues du quartier pour mieux comprendre son histoire.

Tout public / 30 pers. max

RV : Place de Verdun

Inscription obligatoire : Office de Tourisme, 02 47 91 82 82

