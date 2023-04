Brocante vélos entre particuliers, 14 mai 2023, Loches.

Brocante spéciale vélos/accessoires/pièces détachées. Vous avez des vélos qui dorment dans le garage, des pièces…, ou vous cherchez un vélo d’occasion, venez faire des affaires !.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Special bike/accessories/spare parts flea market. You have bikes that are sleeping in the garage, parts…, or you are looking for a second hand bike, come and do business !

Mercadillo especial de bicicletas/accesorios/recambios. Si tienes bicis por el garaje, piezas…, o si buscas una bici de segunda mano, ¡ven y haz negocio!

Spezieller Flohmarkt für Fahrräder/Zubehör/Ersatzteile. Sie haben Fahrräder, die in der Garage schlummern, Teile…, oder Sie suchen ein gebrauchtes Fahrrad, kommen Sie und machen Sie Schnäppchen!

