Salon du polar et de l’intrigue de Loches Avenue des Bas Clos Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Salon du polar et de l’intrigue de Loches Avenue des Bas Clos, 7 mai 2023, Loches. Dédicaces, conférence et animations jeux..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Book signing, conference and game animations. Firma de libros, conferencia y actividades lúdicas. Signierstunden, Konferenz und Spielanimationen. Mise à jour le 2023-04-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Avenue des Bas Clos Adresse Avenue des Bas Clos Ville Loches Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Avenue des Bas Clos Loches

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Salon du polar et de l’intrigue de Loches Avenue des Bas Clos 2023-05-07 was last modified: by Salon du polar et de l’intrigue de Loches Avenue des Bas Clos Avenue des Bas Clos 7 mai 2023 Avenue des Bas Clos Loches

Loches Indre-et-Loire