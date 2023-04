Chasse au trésor : Dans les pas de Ludovic Sforza, 27 avril 2023, Loches.

Ludovic Sforza, Duc de Milan, a été emprisonné à Loches. Enfermé pendant plusieurs années sur le site du donjon, une légende dit qu’il aurait imaginé un plan d’évasion. En famille suivez les indications, résolvez des énigmes et tentez de voir si ce plan d’évasion lui aurait permis de s’évader..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 12:30:00. 5 EUR.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ludovico Sforza, Duke of Milan, was imprisoned in Loches. Locked up for several years on the site of the dungeon, a legend says that he would have imagined an escape plan. As a family, follow the instructions, solve the riddles and try to find out if this escape plan would have allowed him to escape.

Ludovico Sforza, duque de Milán, fue encarcelado en Loches. Encerrado durante varios años en el lugar de la mazmorra, una leyenda cuenta que ideó un plan de fuga. En familia, sigan las instrucciones, resuelvan los enigmas e intenten averiguar si este plan de fuga le habría permitido escapar.

Ludovico Sforza, der Herzog von Mailand, wurde in Loches gefangen gehalten. Als er mehrere Jahre lang im Kerker eingesperrt war, soll er einer Legende zufolge einen Fluchtplan ausgeheckt haben. Folgen Sie mit Ihrer Familie den Hinweisen, lösen Sie Rätsel und versuchen Sie herauszufinden, ob dieser Fluchtplan ihm zur Flucht verholfen hat.

Mise à jour le 2023-04-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire