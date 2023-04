Lecture-concert : Maître Renard, plumes et harpes 24 Avenue des Bas Clos, 15 avril 2023, Loches.

Au son de la harpe celtique, redécouvrez les Fables de la Fontaine. Des musiques de la Renaissance à nos jours qui seront interprétées par les élèves harpistes de 2e et 3e cycles de l’école de musique de Loches..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To the sound of the Celtic harp, rediscover the Fables of La Fontaine. Music from the Renaissance to the present day will be performed by the 2nd and 3rd cycle harpist students of the Loches music school.

Al son del arpa céltica, redescubra las Fábulas de La Fontaine. Música desde el Renacimiento hasta nuestros días, interpretada por alumnos de arpa de 2º y 3er ciclo de la escuela de música de Loches.

Entdecken Sie zum Klang der keltischen Harfe die Fabeln von La Fontaine neu. Musik von der Renaissance bis heute, gespielt von Harfenschülern der zweiten und dritten Stufe der Musikschule von Loches.

