Après-midi jeux de société 24 Avenue des Bas Clos, 12 avril 2023, Loches.

Venez tester tous les jeux de la ludothèque itinérante des PEP37 ! Thème du mois : jeux en bois.

2023-04-12 à ; fin : 2023-04-12 17:00:00. EUR.

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and test all the games of the PEP37 mobile toy library! Theme of the month: wooden games

¡Ven a probar todos los juegos de la ludoteca ambulante PEP37! Tema del mes: juegos de madera

Testen Sie alle Spiele der mobilen Ludothek der PEP37! Thema des Monats: Holzspiele

