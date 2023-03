Loches en fête Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire La foire-exposition « Loches en fête » est un événement festif, commercial et populaire qui se déroule chaque année le week-end de Pâques. Elle accueille des exposants dans de nombreux secteurs d’activité : c’est le rendez-vous de la Touraine du sud qui permet aux entreprises et artisans de montrer leurs produits et mettre en valeur leur métier. Des animations sont également proposées durant trois jours, ainsi qu’une fête foraine. La foire-exposition se déroule chaque année le week-end de Pâques. Elle accueille des exposants dans de nombreux secteurs d’activité : c’est le rendez-vous de la Touraine du sud durant trois jours. +33 2 47 91 70 01 http://www.villes-loches.fr/ Mairie de Loches

