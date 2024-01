Musique « Neptunium » Loches, samedi 27 janvier 2024.

Musique « Neptunium » Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Neptunium vous invite à découvrir la guitare classique au travers d’un répertoire original et de transcriptions d’oeuvres mythiques de la musique classique, rassemblant ainsi mélomanes avertis comme curieux néophytes.

Formé au sein du Pôle Supérieur de Musique d’Aubervilliers-La Courneuve en 2021, Neptunium propose un voyage musical tout en sensibilité à travers les époques et les styles que leurs parcours individuels les ont conduits à explorer. Amis à la scène comme à la ville, ces quatre jeunes artistes vous invitent à découvrir la guitare classique au travers d’un répertoire original (Nikita Koshkin, Leo Brouwer…) et de transcriptions d’oeuvres mythiques de la musique classique (La danse macabre, Peer Gynt…), rassemblant ainsi mélomanes avertis comme curieux néophytes. Par ailleurs, grâce à leurs propres transcriptions, les membres de Neptunium s’emparent de répertoires peu joués que l’expressivité et la délicatesse de leurs guitares sauront sublimer dans un programme à 24 cordes.

12 EUR.

19 Rue du Rossignolet

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire theatre.du.rossignolet@hotmail.fr



L’événement Musique « Neptunium » Loches a été mis à jour le 2024-01-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire