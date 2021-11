L’OCG; Orchestre des Forces Majeures Victoria Hall, 24 avril 2022, Genève.

Victoria Hall, le dimanche 24 avril 2022 à 17:00

**Raphaël Merlin** direction **« Accordez vos vélos ! »** **Arthur Honegger** _Pastorale d’Eté_ **Francis Poulenc** _Promenades*_ **Emmanuel Chabrier** _Cortège burlesque*_ **Yves Montand** _A bicyclette*_ **Felix Mendelssohn** _Symphonie no 4 « Italienne »_ **Johann Strauss** _Vélocipède, Polka_ Comment, animés d’une soif de renouveau et d’un solide esprit d’aventure, des musiciens rompus à la vie nomade adoptent-ils des modes de production et de diffusion plus respectueux de la biosphère ? En fraternité et avec audace, les musiciens des Forces majeures organisent leur première tournée d’ampleur à vélo, jalonnée de résidences, au départ de Grenoble et à destination de Genève pour ce grand concert de clôture où ils fusionnent avec l’Orchestre de Chambre de Genève. Ce projet prétend, par sa temporalité et une programmation questionnant non sans humour notre relation au voyage, réduire les émissions carbone, revitaliser l’imaginaire collectif et augmenter la portée artistique et sociale de la musique. *arr. Raphaël Merlin

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève



