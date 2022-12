L’OCEANIC – MENU NOUVEL AN – À EMPORTER La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

L’OCEANIC – MENU NOUVEL AN – À EMPORTER La Bernerie-en-Retz, 31 décembre 2022, La Bernerie-en-Retz . L’OCEANIC – MENU NOUVEL AN – À EMPORTER 4 rue Jean du Plessis La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

2022-12-31 – 2022-12-31 La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique MENU ST SYLVESTRE Tartare de saumon

ou

Cassolette de Saint Jacques flambées au pastis Filet de Merlu crème de poireau

et son flan de légumes Filets de caille sauce au cidre

Ecrasé de légumes anciens (pommes de terre, panais, rutabaga et topinambours) et tomate provençale Entremet façon forêt noire

ou

Entremet orange sanguine mandarine

ou

Entremet chocolat Equateur

MENU ENFANT

Saumon fumé Suprême de volaille forestière

Gratin dauphinois Dessert à choisir sur les menus Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant l’Océanic vous propose son Menu du Nouvel An à emporter…. contact@traiteur-oceanic.fr http://www.brasserie-oceanic.fr/ La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-12-27 par

Détails Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu La Bernerie-en-Retz Adresse 4 rue Jean du Plessis La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Ville La Bernerie-en-Retz lieuville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/

L’OCEANIC – MENU NOUVEL AN – À EMPORTER La Bernerie-en-Retz 2022-12-31 was last modified: by L’OCEANIC – MENU NOUVEL AN – À EMPORTER La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 31 décembre 2022 4 rue Jean du Plessis La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique