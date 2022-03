L’OCEAN NOUS REGARDE par la photographe Greg Lecoeur Argelès-sur-Mer, 2 mai 2022, Argelès-sur-Mer.

L’OCEAN NOUS REGARDE par la photographe Greg Lecoeur

du lundi 2 mai au lundi 31 octobre à Argelès-sur-Mer

Parce que le milieu marin nous oblige ici peut-être encore plus qu’ailleurs et que sa survie reste l’un des plus grands défis que doit relever l’humanité tout entière pour assurer la sienne, la ville d’Argelès-sur-Mer invite une nouvelle fois l’océan et la mer à défiler sur son port et sa promenade pour sa treizième édition. C’est forte du soutien d’institutions locales et nationales dédiées à ces écosystèmes qu’elle propose une exposition inédite de **Greg Lecoeur** qui reste aujourd’hui le photographe sous-marin le plus plébiscité au niveau mondial. L’originalité de ses portraits d’animaux de face, le parti pris de faire de ses sujets des personnages avec lesquels nous pourrions presque converser les yeux dans les yeux, nous ouvre les eaux d’un monde bien plus sensible qu’il ne le laisse paraître. Une exposition de 50 tableaux en Format XXL Promenade du front de mer et sur le port d’Argelès-sur-Mer

Les plus beaux portraits d’animaux sous-marins

Argelès-sur-Mer Promenade Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer Le Racou Pyrénées-Orientales



