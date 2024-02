L’océan et la recherche médicale – L’Ecole de l’exploration – Session interdisciplinaire deux jours à Saint-Malo en Bretagne. Océan & Santé. Saint-Malo, Bretagne, France. Saint-Malo, jeudi 15 février 2024.

L’océan et la recherche médicale – L’Ecole de l’exploration – Session interdisciplinaire deux jours à Saint-Malo en Bretagne. Océan & Santé. Saint-Malo, Bretagne, France. Saint-Malo 15 et 16 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-15 09:00

Fin : 2024-02-16 18:00

Cette session interdisciplinaire de 2 jours sera consacrée aux liens et recherches menées à l’interface entre l’océan & la recherche médicale. Elle est ouverte à tous les acteurs de la société civile. 15 et 16 février 1

https://www.linkedin.com/company/ecoleexploration/

Cette session interdisciplinaire de deux jours consacrée à l’océan et la recherche médicale s’inscrit dans la continuité d´une session déjà organisée par l’Ecole de l’exploration en novembre 2022 sur le thème « Santé des océans, santé et océan ». Pour découvrir et télécharger l’agenda : https://ecoleexploration.fr/wp-content/uploads/2024/01/ecole_exploration_ocean_et_recherche_medicale_fevrier_2024.pdf

L’Ecole de l’exploration est une communauté d’apprentissage, de recherche et d’action dédiée à la mer et l’océan. Aborder le lien entre l’océan et la recherche médicale est au cœur des enjeux de santé, océaniques et maritimes à venir. Le champs d’exploration très riche, encore méconnu de la société civile et des acteurs publics et pose de nombreux questions : pourquoi explorer la mer pour la recherche médicale ? Quels sont les projets de recherche en cours et dans quels domaines ? Par qui sont menées ces recherches ? Sont-elles disponibles à l’ensemble des acteurs ou font-elles l’objet de brevets ? S’agit-il de recherches fondamentales ou appliquées ? Quels acteurs coopèrent et au bénéfice de qui ? Les médecins et le secteur de la santé, a l’échelle locale, nationale et mondiale sont-ils impliqués en amont dans ces recherches voire pionniers ? Quels bénéfices et/ou risques pour la santé humaine, animale ou les milieux marins ?

Pour aborder ces enjeux importants pour les citoyens et les différents acteurs, nous embarquerons des chercheurs, acteurs de la recherche médicale, laboratoires, start-ups, médecins, biologistes moléculaires ou cellulaires, stations marines, artistes, acteurs associatifs ou publics.

L’agenda des deux journées est disponible ici : https://ecoleexploration.fr/wp-content/uploads/2024/01/ecole_exploration_ocean_et_recherche_medicale_fevrier_2024.pdf

Pour toutes questions, suggestions ou contributions à ces journées dédiées à l’océan et la recherche médicale, merci de nous écrire à :ecoleexploration@gmail.com ou nous appeler au 0664332127 (Marie DAUTZENBERG / fondatrice).

Et pour en savoir plus sur l’Ecole de l’exploration :

https://ecoleexploration.fr

Pour vous abonner à notre lettre de bord sur l’océan :

https://ecoleexploration.fr/newsletter

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, partager et contribuer :

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ecoleexploration

Vidéos et interviews YouTube : https://www.youtube.com/@lecoledelexploration-meroc1317

Instagram : https://www.instagram.com/ecoledelexploration

Facebook : https://www.facebook.com/Ecole-de-lExploration-108993891354812

Interview de l’Ecole de l’Exploration sur les Chroniques littorales de Radio France :

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/chroniques-littorales-de-jose-manuel-lamarque/chroniques-littorales-du-mercredi-13-octobre-2021-8092175

Saint-Malo, Bretagne, France. Chaussée du Sillon Courtoisville – Sillon – Moka Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine