L’OCCUPATION L’OMBRIERE Uzes, samedi 2 mars 2024.

L’OCCUPATIONAvec Anne Consigny et Christophe « Disco » Minck, sur un texte d’Annie Ernaux. Avec L’Occupation, Annie Ernaux dresse l’éblouissant portrait d’une femme de quarante ans à travers un moment essentiel de sa vie amoureuse. Cette femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. C’est elle qui le quitte, avec sans doute l’espoir de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre dont il cache l’identité. Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obsession, et elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours et envahit ses nuits… Anne Consigny nous entraîne avec le musicien Christophe « Disco » Minck dans la folle passion d’une femme amoureuse.Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.

Tarif : 12.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30