L’Occitanie pour les nuls Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel, 27 novembre 2021, Pinsaguel.

L’Occitanie pour les nuls

Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel, le samedi 27 novembre à 20:30

Saviez-vous que…? Les troubadours avaient inventé le rap ? Le village de Marzas fut détruit par un bouc et une pomme ? L’auteur du “Se Canta” était un fou ? Et surtout, saviez-vous que tout ce qui précède … est vrai !? Avec sa musique, son humour (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande. Mais promis, juré, tout est authentique. Vous ne verrez plus vos manuels d’histoires de la même façon. Tout public à partir de 7 ans

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel 11, rue du Ruisseau 31120 Pinsaguel Pinsaguel Haute-Garonne



