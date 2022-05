L’Occitanie pour les nuls

L’Occitanie pour les nuls, 4 juin 2022, . L’Occitanie pour les nuls

2022-06-04 – 2022-06-04 Spectacle seul en scène “l’Occitanie pour les nuls” par Florant Mercadier. Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde, Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible… Tirés du placard, issus du pays de nulle part ou dormant entre deux eaux, ses contes donnent vie à de savoureux personnages. Sur scène Florant se fait aussi musicien, s’accompagnant à la vielle à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou au carémère…

Cet événement est organisé par l’association Esquirot dans le cadre de “La passem du Seignanx” pour promouvoir la langue locale.

RDV à la salle Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx. Tout public à partir de 9. Gratuit. Spectacle seul en scène “l’Occitanie pour les nuls” par Florant Mercadier. Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde, Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible… Tirés du placard, issus du pays de nulle part ou dormant entre deux eaux, ses contes donnent vie à de savoureux personnages. Sur scène Florant se fait aussi musicien, s’accompagnant à la vielle à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou au carémère…

Cet événement est organisé par l’association Esquirot dans le cadre de “La passem du Seignanx” pour promouvoir la langue locale.

RDV à la salle Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx. Tout public à partir de 9. Gratuit. Spectacle seul en scène “l’Occitanie pour les nuls” par Florant Mercadier. Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde, Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible… Tirés du placard, issus du pays de nulle part ou dormant entre deux eaux, ses contes donnent vie à de savoureux personnages. Sur scène Florant se fait aussi musicien, s’accompagnant à la vielle à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou au carémère…

Cet événement est organisé par l’association Esquirot dans le cadre de “La passem du Seignanx” pour promouvoir la langue locale.

RDV à la salle Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx. Tout public à partir de 9. Gratuit. Libre de droit dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville