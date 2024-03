LocaXplore Lille Grand Palais Lille, jeudi 21 mars 2024.

LocaXplore Semaine des métiers du tourisme Jeudi 21 mars, 09h00 Lille Grand Palais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T09:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

La donnée est dorénavant conscientisée : près des 3/4 de l’empreinte carbone d’un séminaire ou d’un congrès réside dans le déplacement et le transport. De fait, la décarbonation de ces activités passe par la proximité !

Ces préoccupations environnementales, cumulées aux enjeux économiques actuels des entreprises, bouleversent les codes traditionnels du tourisme d’affaires. C’est dans ce contexte de transition RSE forte que de nouveaux modèles, basés sur l’authenticité et la durabilité s’inventent, au profit d’un tourisme responsable et local !

Répondre à ces enjeux et accompagner ces changements est la raison d’être de LocaXplore. Ce nouveau rendez-vous a pour objectif de présenter aux organisateurs de séminaires et autres événements d’entreprises des solutions pour organiser leurs expériences localement. Le salon a donc vocation à rassembler les pépites et

le meilleur des offres touristiques en Nord de France et ses environs.

L’ambition de LocaXplore est de présenter les acteurs et la richesse des territoires, situés dans un rayon de moins de 300km de Lille, qui œuvrent au service du tourisme de demain !

Une conférence « La réinvention du tourisme d’affaires, Une opportunité pour les entreprises, les territoires et l’environnement » aura lieu de 14h30 à 16h00 avec la participation de Rémy KNAFOU, Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de l’ouvrage « Réinventer (vraiment) le tourisme : en finir avec les hypocrisies du tourisme durable » (2023, Editions du Faubourg).

L’événement est accessible aux étudiants et demandeurs d’emplois qui souhaitent rencontrer les professionels du tourisme présents.

Lille Grand Palais 1, boulevard des Cités Unies Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

TOURISME MICE

YLLY PHOTOGRAPHY