La seconde édition du Forum des Outils pour la Transition se tiendra le 22 novembre 2023 dans les locaux partagés de Canopé Lille et de la MRES et le 13 décembre 2023 dans les locaux de Canopé Amiens.

Il vise à faire découvrir et tester des ressources concrètes.

Pour embarquer un groupe de citoyens de tous âges dans une démarche de transition écologique et solidaire, le besoin de méthodes et d’outils se fait vite sentir. Depuis quelques années, les initiatives et supports se multiplient.

Comment les connaître, y accéder, s’y retrouver, identifier l’outil pertinent pour un projet à la fois singulier et commun à d’autres ?

Pour aider à se repérer, la MRES organise un forum des outils pour la transition.

En ateliers à effectifs limités, des animations et supports seront présentés aux personnes participantes, qui pourront les expérimenter et échanger avec celles et ceux qui les ont conçus ou les animent.

Objectifs :

Faire connaître les outils existants ;

Faire se rencontrer des personnes qui ont des attentes et d’autres qui ont des propositions ;

Identifier les outils plus pertinents pour son propre projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T09:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

