Les Cesaris Atelier mobile de réparation de vélos Locaux des services techniques de la communauté de communes Les Cesaris, 18 octobre 2023, Les Cesaris. Atelier mobile de réparation de vélos Mercredi 18 octobre, 18h00 Locaux des services techniques de la communauté de communes En partenariat avec la communauté de communes Serre Ponçon Val d’Avance, Mobil’idées propose plusieurs ateliers mobiles de réparation de vélos au mois d’octobre. Vous pourrez venir sur ces ateliers pour un entretien de votre vélo, des petites réparations ou des réglages en tout genre. Venez profitez gratuitement des outils et des pièces détachées mises à disposition par Mobil’idées. Locaux des services techniques de la communauté de communes 33 rue de la Lauzière 05230 La Batie-Neuve Les Cesaris 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/ateliers-de-reparation-de-velos-sur-la-communaute-de-communes-serre-poncon-val-davance-1693917022 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T20:30:00+02:00 communauté de communes Serre Ponçon Val d’Avanace Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Les Cesaris Autres Lieu Locaux des services techniques de la communauté de communes Adresse 33 rue de la Lauzière 05230 La Batie-Neuve Ville Les Cesaris Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Locaux des services techniques de la communauté de communes Les Cesaris latitude longitude 44.56341;6.207553

